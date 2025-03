Como Libra e LFU planejam união para organizar Brasileiro e vender direitos

Os planos das ligas hoje existentes no futebol brasileiro - Libra e Liga Forte União (LFU) - convergem para um futuro em que os dois lados se unirão para organizar o Campeonato Brasileiro. A discussão ainda é tratada como inicial, em estágio embrionário, mas há um desenho sob análise no qual elas dão origem a uma espécie de liga acima das ligas.

Essa entidade seria criada a partir da convergência de Libra e LFU, não necessariamente para abordar os direitos de transmissão do Brasileiro. Mas para outras finalidades, como organização das Séries A e B. O UOL apurou que esse modelo já foi apresentado aos clubes em fevereiro. A liga acima das duas ligas é apontada como um passo posterior ao cenário que Libra e LFU tentam costurar de forma imediata.

Nesta segunda-feira (10), o que se quer com mais urgência é uma junção informal - sem criação de uma empresa nova - que resulte no alinhamento de questões comerciais, como a venda dos direitos de TV da Série B e dos direitos internacionais. A partir da consumação desse laço mais estreito é que haveria o avanço para a organização dos campeonatos.

Consequentemente, a "nova liga" cuidaria de aspectos inerentes ao cotidiano da competição como definição do calendário da competição, detalhes de infraestrutura, implementação de licenciamento de clubes e fair-play financeiro, criação de um tribunal disciplinar, registro de jogadores e arbitragem. Além desses tópicos, organizar o campeonato ainda abriria o caminho para negociar coletivamente novos direitos, como licenciamento para jogos eletrônicos e transmissão em sites de apostas.

Essa discussão sobre o cenário do Brasileirão corre em paralelo à meta, ainda distante, de que os dois lados se unam para venda dos direitos de transmissão da Série A. No momento, há dois blocos de contratos para os próximos cinco anos. O plano de organização do Brasileirão está em estágio inicial e não houve sinalização direta à CBF. Os clubes até vão se reunir com a entidade nesta semana, mas para discutir outros assuntos e também para o conselho técnico da Série A.