Gre-Nal 446: FGF anuncia data e horário do clássico decisivo do Gauchão

A partida que decidirá o Campeonato Gaúcho 2025 está marcada para domingo (16), às 16h, no estádio Beira-Rio. A FGF promoveu esta data por conta do desfile de Carnaval que ocorrerá em Porto Alegre nos dias 14 e 15 de março, passando o jogo para o dia seguinte. O Gre-Nal 446 será a partida de volta da grande decisão do Gauchão, na qual a primeira partida ocorre neste sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio.

A tendência para o duelo entre rivais é de muita adrenalina no campo e na arquibancada. O clássico retorna ao palco da finalíssima do Estadual após três anos de ausência, e com o tempero especial da ambição de cada equipe. O Inter quer reencontrar o caminho das conquistas após oito anos sem títulos, e claro, impedir o maior rival de chegar ao octacampeonato e igualar o feito histórico alvirrubro quando conquistou o regional entre 1969 e 1976. Entretanto, o Grêmio busca a oitava conquista consecutiva e pretende nivelar o feito colorado em pleno Beira-Rio.