Gre-Nal 445: FGF confirma arbitragem de fora do Estado na final do Gauchão

Está definida a arbitragem do Gre-Nal 445, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, neste sábado (8), às 17h45min, na Arena. Depois de todas as polêmicas envolvendo os profissionais locais e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o dono do apito será de Santa Catarina, conforme anunciou a entidade nesta quinta-feira. Trata-se de Ramon Abatti Abel, que é arbitro Fifa e apitou o Gre-Nal 442, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo 1º turno do Campeonato Brasileiro do ano passado.