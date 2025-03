Gre-Nal 445: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de três anos, o Gre-Nal está de volta à final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio recebe o Inter neste sábado (8), às 17h45min, na Arena, pela partida de ida da final do Estadual. O objetivo de ambas as equipes é claro. O Tricolor quer sair do primeiro confronto, diante da sua torcida, com uma vantagem que lhe proporcione estofo para o jogo da volta no Beira-Rio, no próximo domingo (16). Já a equipe colorada, que conta com retornos dos lesionados Alan Patrick e Borré, quer voltar para casa vivo. A transmissão da partida será da RBS TV e Premiere.

A equipe gremista vem de uma classificação suada nas semifinais contra o Juventude, nos pênaltis. Para o Gre-Nal 445, o time de Gustavo Quinteros terá alguns desfalques recorrentes da partida passada. A começar pelo citado. O treinador foi expulso em confusão no duelo em Caxias e está fora do clássico. Seu auxiliar técnico, Leandro Desábato, assume a casamata. Jemerson e Cuellar também são ausências, visto que o zagueiro foi expulso na Serra gaúcha, enquanto o meio-campista apresentou um edema na parte posterior da coxa esquerda e não se encontra em condições de jogo.



O lado vermelho tem mais coisas a comemorar na véspera da partida. Após classificação tranquila na semifinal contra o Caxias, com duas vitórias nos dois jogos, o Colorado conta com o retorno do capitão e camisa 10, Alan Patrick, que se recuperou de um estiramento no ligamento do tornozelo. Além do meio campista, Borré retorna de um período se recuperando da lesão muscular na coxa e deve estar a disposição do técnico Roger Machado.



Grêmio - Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Pavón (Amuzu) e Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato (auxiliar).



Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.



Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), com Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Bruno Boschilia. No VAR, Daiane Muniz (SP).



SERVIÇO GRÊMIO X INTER



Local: Arena do Grêmio;

Data e Hora: sábado (8), às 17h45min;

