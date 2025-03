João Fonseca estreia com dura vitória sobre Fearnley em Indian Wells e desafiará 14º do mundo

Não foi nada fácil, mas João Fonseca conseguiu uma grande vitória, nesta quinta-feira (6), em sua estreia no ATP 1000 de Indian Wells. Em seu retorno às quadras desde a queda na abertura do Rio Open, onde causou furor e teve status de nova estrela do tênis, o brasileiro sofreu com o vento forte e os potentes golpes do inglês Jacob Fearnley, mas soube reagir no momento decisivo para fazer 6/2, 1/6 e 6/3. Agora, ele terá um gigante desafio na segunda rodada, diante do também britânico Jack Draper, 14º do mundo e cabeça de chave 13.

Em duelo entre o 80º do mundo contra o 81º, no Masters que é considerado o "quinto Grand Slam" do circuito, Fonseca começou com tudo e não teve trabalho para fazer 6 a 2. Passando a impressão que não teria trabalho em sua estreia no inédito torneio em seu currículo.

A facilidade em quadra se transformou em sufoco a partir do segundo set, quando o britânico melhorou muito seu jogo, sobretudo nas devoluções, encaixando diversos winners. O vento também atrapalhava no serviço de João Fonseca. Batendo forte o tempo todo, Fearnley conseguiu irritar o brasileiro no set decisivo, mas não aproveitou as chances quando tinha 3 a 1, permitindo uma grande virada do prodígio verde e amarelo.

Fonseca começou bem e obteve a primeira quebra da partida logo no primeiro game do confronto. O brasileiro cometeu duas duplas faltas quase em sequência, sofrendo com o forte vento na quadra central, um rival a mais e irritante ao longo de toda a partida.

No fim do quinto game, um susto. Fonseca sofreu uma queda, mas não demonstrou sinais de dores ou machucados. Ele não se abalou e, imponente, quebrou de novo no sétimo game. Com 5 a 2, sacou bem e abriu vantagem na partida ao fechar em 6 a 2.

A segunda parcial começou com pressão do inglês sob o brasileiro, que mostrou enorme concentração para salvar dois break points e evitar ficar em desvantagem de 2 a 0. Fearley não desanimou e, 'soltando o braço' e contando com erros bobos de Fonseca, conseguiu abrir uma boa vantagem de 4 a 1 com uma quebra.

Sem conseguir encaixar o serviço por causa do insistente vento sob a quadra central, João Fonseca foi novamente quebrado no sexto game e não impôs resistência a seguir, vendo o britânico buscar a igualdade com tranquilos 6 a 1.

Mais tranquilo em quadra, o britânico largou no set decisivo com 2 a 1, quebra e o serviço. Fonseca até ameaçou devolver a quebra a seguir, porém mostrou certo nervosismo quando teve o break. E ainda se irritou com um segundo saque na linha do oponente. No momento no qual o brasileiro parecia entregue, Fearnley colaborou ao cometer dupla falta e permitir a quebra e o empate por 3 a 3.

A torcida cresceu com a volta por cima de Fonseca e o empurrou à virada na parcial. A vibração da arquibancada deixava o britânico irritado e o brasileiro aproveitou, emplacando cinco games diretos para sentir o gosto da primeira vitória em Indian Wells.

No mesmo horário que João Fonseca fazia sua estreia de simples, Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund jogavam em duplas. E com grande resultado, também em três sets, decidido no super tie-break diante das fortes russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

Bia Haddad e sua parceira desde o fim de 2024 começaram bem e abriram 1 a 0 com 7/6 (7/4). No segundo set, as russas reagiram e buscaram a igualdade, com 6 a 3, garantindo o desempate no super tie-break. Brasileira e alemã foram bem melhores no momento decisivo e avançaram com 10 a 4.