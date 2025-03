Ranking atingido por João Fonseca é o mesmo de Sinner e Safin aos 18 anos

Apesar da frustrante derrota na primeira rodada do Rio Open, o tenista brasileiro João Fonseca já alcançou feitos comparáveis aos de grandes nomes do esporte. Ao atingir o 68º lugar na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) após a conquista do ATP de Buenos Aires, o jovem tenista brasileiro igualou o ranking que o italiano Jannik Sinner, atual número um, e o russo Marat Safin, primeiro colocado nos anos 2000, atingiram na sua idade -precisamente 18 anos e seis meses.

O levantamento considerou qual a melhor marca alcançada até essa idade por todos os tenistas que ocuparam a liderança da ATP desde os anos 1990, quando se iniciou o atual formato de competições ATP Tour.

Sinner, que recebeu recentemente uma suspensão de três meses por doping, conquistou o primeiro título da carreira aos 17 anos, quando faturou o Challenger de Bergamo, na Itália, em 2019. No mesmo ano, venceu mais dois torneios da categoria Challenger: Lexington, nos Estados Unidos, e Ortisei, na Itália.

Torneios challenger são geralmente disputados por jovens em início de carreira no circuito profissional, em busca dos primeiros pontos para o ranking. Em seguida, há os torneios nível ATP, divididos nas categorias 250, 500 e Masters 1000, relativas ao número de pontos distribuídos ao campeão. No topo da hierarquia, estão os quatro Grand Slams - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open -, que dão 2.000 pontos ao campeão.

Sinner ainda levou o troféu do Next Gen ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos, aos 18 anos e dois meses. Ele é o mais novo a conquistar o torneio, iniciado em 2017, e se tornou o número um em junho de 2024, aos 22 anos, após ter levantado no início do ano o troféu do Australian Open.

Fonseca passou a atrair a atenção dentro do circuito profissional ao vencer o Next Gen no fim de 2024, aos 18 anos e quatro meses, dias antes de levar o Challenger de Canberra, na Austrália. Na sequência, em sua primeira participação em um Grand Slam, derrotou o então número nove do mundo, o russo Andrei Rublev, por 3 sets a 0, no Australian Open.

Com o título na Argentina, ele se tornou o décimo tenista mais novo da história na era aberta a vencer um título de nível ATP. A liderança é do australiano Lleyton Hewitt, que venceu o torneio de Adelaide aos 16 anos e dez meses. Na sequência, com a queda precoce no saibro do Jockey Club, Fonseca perdeu dez posições no ranking da ATP, caindo para a 78ª posição.