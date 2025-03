Neymar não é prioridade para o Barcelona na próxima temporada, diz jornal

As boas atuações pelo Santos, principalmente após a classificação da equipe para as semifinais do Campeonato Paulista, parecem não ser suficientes para colocar Neymar no radar do Barcelona. Nesta terça, o jornal espanhol Mundo Deportivo noticiou que o clube catalão não vê o atleta como prioridade sob o argumento de que o "perfil não encaixa".

Duas são as razões para a falta de interesse do conjunto azul e grená pela vinda de Neymar: o nível técnico atual, já que ele vem se recuperando de uma grave lesão no joelho, e a idade do atacante, que completou 33 anos no início de fevereiro deste ano.

O Barcelona do técnico Hansi Flick conta com uma postura altamente ofensiva. Dentro do seu esquema, o jogador cotado para fortalecer ainda mais o elenco é o sueco Alexander Isak, de 25 anos, que atualmente defende o Newcastle, da Inglaterra.

Outros atacantes estão na mira da diretoria catalã, mas Neymar não aparece nesta lista. Flick quer atletas de velocidade e força física e, dentro desse perfil, surgem nomes como o de Luis Díaz, 27 anos, do Liverpool, e ainda Rafael Leão, 25, do Milan.

Sobre Neymar, no entanto, não existe nenhuma movimentação. Dirigentes admitiram que o atacante já esteve na pauta de contratações em outras temporadas, mas no momento, um retorno ao futebol espanhol está fora de cogitação.

Líder do Campeonato Espanhol de forma isolada com 57 pontos, a equipe de Hansi Flick tem mesmo uma forte vocação ofensiva como característica. O Barcelona tem o melhor ataque do torneio com 71 gols. O segundo time que mais balançou as redes na competição nacional foi o Real Madrid: 55 bolas na rede. Desde que voltou ao Santos, Neymar fez três gols em sete partidas.