Rebeca Andrade é indicada ao Oscar do Esporte

Na manhã desta segunda-feira (3), a ginasta Rebeca Andrade foi indicada para concorrer ao Oscar, o do esporte, o Prêmio Laureus.

Os organizadores do prêmio mais prestigioso do esporte anunciaram os concorrentes da edição 2025 da premiação, na qual a campeã olímpica brasileira de 25 anos de idade foi indicada à categoria de Retorno do Ano.