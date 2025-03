Amuzu relata dores e não enfrenta o Juventude em Caxias do Sul

No último treinamento antes da partida decisiva contra o Juventude nesta sexta-feira (28), Amuzu sofreu uma pancada e está fora da partida em Caxias do Sul. O atleta relatou dores e foi preservado pela comissão técnica. O Grêmio ainda não divulgou se houve lesão constatada, mas o jogador não acompanhou a delegação que viajou à Serra gaúcha para o duelo no estádio Alfredo Jaconi, neste0 sábado (1º), às 16h30min.

O atacante vinha de uma boa partida contra o Alviverde em Porto Alegre. Na ocasião, ele entrou no intervalo e foi o responsável pela assistência para o gol de Cristian Olivera, que decretou a vantagem gremista. As informações indicavam que Amuzu havia conquistado a confiança do técnico Gustavo Quinteros e poderia ficar com a vaga de Cristaldo entre os titulares. Pavón, que está de volta à equipe, é uma opção ao comandante gremista.

Pepê também não compõe a lista de relacionados. O volante acertou sua ida ao Vitória e se despede do Grêmio após dois anos no clube. Os valores giram em torno de US$ 200 mil ( aproximadamente R$ 1 milhão) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Esta é a terceira transação envolvendo os dois clubes nesta janela de transferências: o zagueiro Wagner Leonardo e o lateral Lucas Esteves desembarcaram em Porto Alegre após se despedirem do Rubro-Negro.