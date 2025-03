No último dia da janela de transferências, Inter tem dia de chegadas e partidas

Esta sexta-feira (28) foi agitada nos lados do Beira-Rio. Nas vésperas do jogo de volta contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão, o Inter entregou à torcida duas contratações. O volante Diego Rosa e o zagueiro Juninho acertaram sua vinda a Porto Alegre e já estão registrados no BID da CBF. Entretanto, não poderão jogar uma possível final do Estadual, pois o período de inscrições encerrou. Em meio a chegadas, uma saída. O atacante Wanderson acertou sua ida ao Cruzeiro e já se despediu dos companheiros.

Após três temporadas atuando pelo Colorado, Wanderson dá adeus com 21 gols e 22 assistências. Os moldes da negociação foram definidos da seguinte forma: o Alvirrubro terá a sua dívida de R$ 7 milhões, referentes à negociação com o Wesley, no ano passado, abatida pelos mineiros. Além de uma compensação financeira de 2 milhões de euros ( R$ 12 milhões). O anúncio da contratação já foi publicado nas redes sociais da Raposa.

Virando a página para quem desembarca em Porto Alegre, Diego Rosa, de 22 anos, foi o primeiro anúncio do dia. O volante formado nas categorias de base do Grêmio chega ao Beira Rio após uma temporada no Lommel SK, da Bélgica. Com uma passagem recente e conturbada no Bahia, Rosa busca dar um salto na carreira.

O, até então, último anúncio do dia, trata-se do zagueiro Juninho. O defensor de 30 anos chega por 1,5 milhões de euros (R$ 9 milhões) vindo do FC Midtjylland, da Dinamarca, em contrato até o final de 2027. O brasileiro desembarca com a confiança do técnico Roger, que foi seu comandante em Salvador, em 2020.

Antes do fechamento da janela de transferências ao final desta sexta-feira, o Inter corre contra o tempo para acertar com o último reforço neste primeiro período de contratação. Trata-se do meia argentino Elián Irala, de 20 anos. O jovem viria do San Lorenzo por US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, tornando-se o jogador com o maior investimento realizado pelo Colorado nesta janela.