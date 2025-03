Inter x Caxias: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após três anos sem chegar em uma final de Campeonato Gaúcho, o Inter está muito próximo de encerrar este jejum. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no Centenário, na partida de ida das semifinais, o Colorado encaminhou a classificação e recebe o Grená no Beira Rio, às 21h30min deste sábado (1º) para concretizar a vaga na decisão. O confronto será transmitido pela SporTV e Premiere.

Em uma semana agitada do CT Parque Gigante, o Inter fechou a preparação para o duelo nesta sexta-feira (28). Além dos desfalques de Allan Patrick, Borré, Wesley, Rochet, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. todos por lesão, Wanderson acertou sua ida ao Cruzeiro e não joga mais pelo Colorado. Em um mar de desfalques e problemas para montar a equipe, o técnico Roger Machado deve promover, pela primeira vez no ano, a titularidade do jovem Gustavo Prado na ponta esquerda.

Após a derrota em casa, o Caxias ganhou uma injeção de ânimo com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), o time da Serra venceu por 2 a 0 o Dourados, do Mato Grosso do Sul, vitória muito importante para erguer as esperanças e acreditar em uma virada histórica no Beira-Rio. Para isso, será preciso que o time comandado por Luizinho Vieira aplique uma vitória por três gols de vantagem sobre o Inter, algo inédito para o duelo. Em caso de triunfo por diferença de dois gols, a decisão será definida nos pênaltis.

Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Gustavo Prado; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Caxias - Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos; Calyson, Welder e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem - Roger Goulart, com Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes. No VAR, Rafael Traci (SC).

SERVIÇO INTER X CAXIAS

Local: Estádio Beira Rio;

Data e hora: sábado (1), às 21h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere.