Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com uma vantagem mínima adquirida no jogo de ida, o Grêmio vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste sábado (1º), às 16h30min. Após a vitória por 2 a 1 na Arena, o Tricolor teve uma semana ininterrupta de treinos para se preparar para o confronto na Serra gaúcha. O duelo será transmitido pela RBS TV, SporTV e Premiere.



Focado na possíbilidade do octacampeonato, o técnico Gustavo Quinteros teve, pela primeira vez desde o início do Estadual, uma semana limpa de treinamentos no CT Luiz Carvalho. Nesta preparação mais longa, o comandante contou com o retorno de Pavón, após lesão na coxa esquerda, e o terá como opção. Entretanto, o zagueiro Rodrigo Ely foi diagnosticado com uma lesão grau 1A no bíceps femoral da coxa esquerda e não viajou para a Serra. A equipe gremista precisa apenas de um empate para chegar na sua oitava final seguida do Gauchão.

Do outro lado, a semana foi diferente. O Juventude foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Maringá por 1 a 0. Amargando esta precoce eliminação, o Papo precisará do apoio da sua torcida para reverter o resultado da Arena e conquistar a vitória de dois gols de diferença e avançar à final do campeonato. Caso o Alviverde vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.



Juventude - Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias.



Grêmio - Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti, Cristaldo (Amuzu), Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.



Arbitragem: Anderson Daronco, com Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel. No VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).



SERVIÇO JUVENTUDE X GRÊMIO



Local: Estádio Alfredo Jaconi.

Data e Hora: sábado (1), às 16h30min.

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere



