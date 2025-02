Sainz supera Hamilton e crava melhor tempo no treino da F-1 no Bahrein; Bortoleto é 15º

O piloto Carlos Sainz, da Williams, terminou o teste da tarde desta quinta-feira (27), válido pelo segundo dia da pré-temporada de Fórmula 1, como o mais rápido. Ele superou Lewis Hamilton, que havia sido o mais veloz na parte da manhã, e fez o tempo de 1min29s348. O brasileiro Gabirel Bortoleto, da Sauber, foi o 15º ao final da sessão.



No treino vespertino, realizado no circuito de Sakhir, no Bahrein, os pilotos finalmente puderam contar com a ajuda do tempo e participaram da disputa com a pista seca. Na última parte dos trabalhos coletivos, os dois carros da Ferrari, as Mercedes e ainda a Williams de Sainz entraram na briga direta para ver quem conseguia ser mais veloz.

Ao fim da sessão, Hamilton ficou com o segundo posto, seguido pelo seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc. George Russel foi o quarto colocado e Kimi Antonelli, seu parceiro na Mercedes, fechou o Top 5.



Ausente no treino da manhã, o brasileiro Gabriel Bortoleto entrou em ação na segunda atividade. Ele tentou andar forte, mas teve um pouco de dificuldade para controlar a sua Sauber nas tomadas de curva, e chegou a subir na zebra em alguns pontos do circuito. Ele encerrou o treino com o 15º melhor tempo ao fazer 1min31s057.

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 contou com a liderança de Lewis Hamilton. Mesmo sob chuva em boa parte da atividade, o britânico da Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo com a marca de 1min29s379.

O segundo lugar ficou com George Russell, da Mercedes, enquanto o espanhol Carlos Sainz, da Williams, fechou o top 3 na sessão realizada nesta manhã de testes coletivos. A pista molhada atrapalhou os planos das equipes, principalmente no que diz respeito ao uso dos pneus. Das dez escuderias, apenas a Aston Martin e a Haas levaram compostos intermediários para esta sessão.



Russell foi o piloto que mais andou no circuito dando um total de 70 voltas enquanto Liam Lawson, da Red Bull, deu apenas 28 giros optando por ficar na garagem acertando o carro. Nos cinco minutos finais, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) testou procedimentos de segurança, como o safety car virtual, iterrupção por bandeira vermelha e ainda as relargadas.

Veja os dez primeiros colocados do treino da tarde do 2º dia de testes da pré-temporada de F-1:



1.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min29s348

2.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min29s379

3.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min29s431

4.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min29s778

5.º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min29s784

6.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min30s229

7.º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1min30s252

8.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min30s268

9.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min30s430

10.º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min30s675