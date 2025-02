Grêmio poderá ter 'reforços' para a partida contra o Juventude

O Grêmio realizou nesta terça-feira (25) o segundo treinamento da semana visando o confronto de volta das semifinais contra o Juventude, que acontece no próximo sábado (1º) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O técnico Gustavo Quinteros prepara a equipe e espera poder contar com o lesionado Pavón e a contratação que ainda não estreou, Luan Cândido, na lista de relacionados para o duelo contra o Papo.

Apresentado no dia 17 de fevereiro, o lateral não foi sequer levado para os jogos contra São Raimundo e Juventude. O motivo do brasileiro não ter composto a relação para as partidas se dá pela falta de condições físicas.

LEIA TAMBÉM: Presidente da FGF anuncia VAR de fora do Estado na semifinal e final do Gauchão.

Luan Cândido chegou acima do peso ideal desejado e foi submetido a trabalhos de recondicionamento físico para estar em condições de jogo. Com quase duas semanas de preparação, a sua 1ª partida como relacionado não está descartada para sábado na Serra gaúcha.

Pavón também pode estar voltando. Após a vitória sobre o Pelotas por 5 a 0 no dia 11 de fevereiro, o argentino foi diagnosticado com lesão grau 1-A no bíceps femoral da coxa esquerda. Fora desde então, o camisa 7 avançou no tratamento e realiza trabalhos de transição com os preparadores físicos para voltar a campo. O atleta terá o restante da semana para readquirir o ritmo de jogo e demonstrar para Quinteros que pode voltar a atuar.

Além do confronto contra o Alviverde, a equipe gremista tem até sexta-feira (28), dia de encerramento da janela de transferências, para anunciar reforços. Porém, o zagueiro Jhohan Romaña, do San Lorenzo, que era um pedido do comandante gremista, descartou sua saída da Argentina em entrevista para a TyC Sports. “Me apaixonei pelas pessoas e não queria ir embora assim depois de um ano tão desagradável como o anterior”, afirmou o colombiano. O Tricolor enviou uma oferta para os argentinos, no entanto, a equipe de Buenos Aires exige pagamento à vista, distanciando o acerto entre as partes.