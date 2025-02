Em meio à semi do Gauchão, Juventude joga a vida contra o Maringá na Copa do Brasil

Em desvantagem na semifinal do Campeonato Gaúcho após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, o Juventude mal pôde descansar e já volta a disputar uma eliminatória nesta terça-feira (25). A partir das 19h30min, o Papo visita o Maringá no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Neste primeiro momento, o torneio define quem avança em jogo único. Ao contrário dos últimos anos, o empate não favorece o visitanto e, agora, a decisão vai para os pênaltis em caso de igualdade no placar. Foi assim com os gremistas, contra o São Raimundo, na quarta passada.

O técnico Fábio Matias, portanto, vai a campo com força máxima. No Estadual, sua equipe decide no sábado a vaga na final em casa, com a missão de reverter a desvantagem no placar agregado. Com dois dias entre o duelo na Arena e o compromisso em solo mato-grossense, os jaconeros seguem com dois desfalques importantes. O lateral-direito Filipinho, com dores no braço, e o atacante Gilberto, em fase final de transição física, não ficam à disposição. Os zagueiros Wilker Ángel, Cipriano e Rodrigo Sam, além dos meio-campistas Caíque e Peixoto, também estão fora.

O time de Matias, portanto, deve contar com Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias. Em relação àqueles que encararam o Tricolor, o lateral-esquerdo Marcos Paulo deve ser o único a perder a vaga, neste caso, para Ruschel.