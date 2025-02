Grêmio vence o Juventude na Arena e sai na frente na semifinal do Gauchão

Em um jogo de lá e cá, o Grêmio fez valer o mando de campo e venceu o Juventude por 2 a 1 na Arena, pelo primeiro compromisso da semifinal do Campeonato Gaúcho. Com a vantagem no placar agregado construída neste sábado (22), tricolores e alviverdes definem o finalista no dia 1º de março, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na Capital, Braithwaite e Cristian Olivera garantiram a vitória, enquanto Batalla descontou.

Com o domínio das ações, os donos da casa precisaram de apenas 13 minutos para abrir o placar. Pela direita, João Pedro passou pela marcação na linha de fundo e cruzou rasteiro para Braithwaite que, livre na grande área, bateu de primeira, no canto e sem chances para o goleiro Gustavo.

Mantida a superioridade, os comandados de Gustavo Quinteros reclamaram acintosamente de pênalti em Monsalve, em um enganche com Abner. No entanto, o árbitro de campo não marcou e o VAR corroborou a decisão.

Na sequência, o cenário se esvaiu. Em uma escapada certeira aos 32, os jaconeros devolveram a igualdade ao marcador. O atacante Batalla recebeu em posição de chegar batendo na meia-lua e contou com os desvios em Jemerson e Braithwaite, que renderam o goleiro Tiago Volpi, para balançar a rede. Logo depois, Jean Carlos, já na grande área, arriscou uma bomba de canhota e parou em Volpi.

Ainda antes do intervalo, Cristian Olivera, pela direita, bateu de canhota com perigo, obrigando o goleiro Gustavo a fazer sua primeira grande defesa. Na volta dos vestiários, outra blitz gremista e gol. Dessa vez, Amuzu, que acabara de entrar, cruzou rasteiro da esquerda para a direita e Olivera chegou livre para completar e reassumir a vantagem.

O decorrer da etapa complementar ficou marcado pela vontade do time de Quinteros de alargar o placar. Aos 31, inclusive, Edenilson foi às redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro em chamada do VAR, por conta de uma falta do volante Camilo na origem da jogada. A última grande chance foi de Braithwaite, aos 52, quando o dinamarquês carimbou o travessão. Logo em seguida, o árbitro encerrou a partida aos 55 — dez minutos de acréscimos se justificam pelo tempo gasto no monitor do árbitro de vídeo.

A uma semana da decisão, as equipes terão preparações distintas nos próximos dias. O Grêmio, já classificado na Copa do Brasil após a vitória sobre o São Raimundo, foca nos treinos no CT Luiz Carvalho. O Juventude, por sua vez, vai a campo na terça para encarar o Maringá, no Paraná, pela 1ª fase da competição.

Grêmio (2) Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti, Olivera, Cristaldo (Amuzu) e Monsalve (Edenilson); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Juventude (1) Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Mina e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Batalla (Petterson Novaes), Erick Farias e Ênio (Giovanny). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Jonathan Pinheiro.