Argentino Sebastian Baez bate algoz de Fonseca e é bicampeão do Rio Open

O argentino Sebastian Baez venceu o francês Alexandre Müller na noite deste domingo (23) na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club, para se tornar o primeiro bicampeão do Rio Open na chave de simples em onze edições do torneio.

A vitória de Baez sobre o responsável por eliminar o brasileiro João Fonseca na primeira rodada foi por 2 sets a x0, com parciais de 6/2 e 6/3. Foi o décimo triunfo seguido do argentino no saibro carioca, considerando as edições de 2024 -quando derrotou Mariano Navone na final - e 2025.

Com a conquista, o atual 31º do mundo no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) deixou a Argentina empatada com a Espanha como os dois maiores vencedores do principal torneio de tênis nível ATP da América do Sul. Antes da dobradinha de Baez, Diego Schwartzman havia vencido em 2018. Pela Espanha, triunfaram Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015) e Carlos Alcaraz (2022).

Profissional desde 2016, Baez venceu ao longo da carreira cinco torneios ATP 250 - Estoril (Portugal), Winston-Salem (Estados Unidos), Kitzbuhel (Áustria), Cordoba (Argentina) e Santiago (Chile) - e teve a melhor posição no ranking em junho de 2024, quando chegou a ser o 18º do mundo.

Na madrugada de domingo, o brasileiro Rafael Matos havia se tornado o primeiro bicampeão do Rio Open, ao faturar o título de duplas ao lado de Marcelo Melo, contra os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar. Em 2024, Matos venceu jogando com o colombiano Nicolas Barrientos.