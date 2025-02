Rafael Matos e Marcelo Melo batem espanhóis e conquistam Rio Open

Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram, na madrugada deste domingo (23), o primeiro Rio Open 100% brasileiro. A dupla derrotou por 2 sets a 0 os espanhois Pedro Martínez e Jaume Munar, com parciais de 6/2 e 7/5 em partida iniciada ainda na noite de sábado (22). Acompanhada por uma plateia eufórica que tinha o jovem João Fonseca como torcedor, os brasileiros fizeram um jogo de muita confiança e tranquilidade -o que contribuiu para faturarem a 11ª edição do torneio.

Com a vitória, Rafa Matos, 29, conquista seu segundo Rio Open, enquanto Marcelo conquista pela primeira vez o ATP 500 em solo brasileiro aos 41 anos. Matos ocupa hoje a 36ª posição do mundo no jogo de duplas, inspirado pelo companheiro, que já foi o melhor do mundo em 2015 -primeiro brasileiro a alcançar tal feito.

Após a partida, Matos agradeceu o colega de quadra pela parceria. "Eu tive que pedir três vezes para jogar com ele, não foi ele que me escolheu. A sensação de jogar aqui, com toda essa torcida, é indescritível", disse a jornalistas.

O jovem foi campeão da edição anterior do torneio, porém em uma dobrada internacional com o colombiano Nicolás Barrientos. O veterano, por sua vez, passa a ser o duplista em atividade com o maior número de títulos no circuito mundial -39, mesmo número do croata Mate Pavic.

Melo disputava sua terceira final do Rio Open. Em 2014 foi derrotado na final ao lado do espanhol David Marrero e, em 2023, perdeu a decisão ao lado do colombiano Sebastian Cabal.

O JOGO



As duplas trocaram quebras de saque nos dois primeiros games, e os dois times iniciaram o jogo com chances. Melo e Matos voltaram a quebrar no sexto game após um erro de Martínez, que mandou uma direita cruzada para fora. Os brasileiros abriram 5/2 e, em nova quebra, fecharam o set com 6/2.

A segunda parcial começou com a dupla brasileira salvando três break points no saque do mineiro. No sexto game, mais três break points salvos no saque do mineiro. Munar, então, foi para o saque com 4/5 no placar, e o time brasileiro ficou a dois pontos do título quando o próprio Munar errou uma direita cruzada.

Melo matou um ponto com um voleio, forçou o ponto decisivo e deu um match point ao time da casa. Melo, então, errou um voleio colado na rede, o que deu o game aos europeus: 5/5. Entretanto, um erro de Martínez e um belo voleio de Matos salvaram o time brasileiro mais uma vez.

Na sequência, outra chance para a dupla da casa, quando o mineiro ganhou uma disputa na rede e deixou o placar em 0/30. Matos fez uma ótima devolução, forçou um erro de Martínez e rendeu quatro match points. Munar salvou o primeiro com um voleio vencedor, mas Melo se redimiu e fechou a partida com um voleio indefensável.