Fora do duelo de ida da semifinal do Gauchão, Aravena e João Pedro desfalcam o Tricolor

No final da manhã desta sexta-feira (21) o Grêmio soltou uma nota, no site do clube, informando a situação física de Aravena e João Pedro. O atacante está fora do confronto das semifinais contra o Juventude que acontecem nos próximos dois sábados, na Arena e no Alfredo Jaconi, respectivamente. Já o lateral, provavelmente, ficará de fora somente do jogo em Porto Alegre, para que se recupere 100%.



Os dois jogadores foram substituídos por Gustavo Quinteros ainda no primeiro tempo na classificação de quarta-feira (19) contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, alegando dores. Na entrevista ao final do jogo, o treinador adiantou que ambos haviam saído por lesões e “infelizmente, preocupavam para a semifinal”.

O chileno foi diagnosticado com uma lesão de grau 1A no bíceps femoral da coxa direita, a mesma contusão do atacante Pavón, e deve ficar de fora das próximas duas semanas, assim, retornando apenas no segundo jogo de uma suposta final, caso o Tricolor avance, agendada para o dia 16 de Março. O jogador iniciou tratamento de fisioterapia.

O cenário do brasileiro, todavia, é positivo. João Pedro não apresentou lesão ligamentar extensa no tornozelo esquerdo, como o técnico tricolor previa. Sendo necessário apenas trabalhos com a equipe de fisioterapeutas. A tendência é de que ele fique de fora apenas do próximo jogo.

O Grêmio deve suprir as duas ausências no jogo contra o time da Serra gaúcha, na Arena, às 21h30min, neste sábado, com novatos: Amuzu, que estreou e jogou 20 minutos em Roraima, substitui o Chileno na ponta esquerda. O jovem Igor Serrote, que não estreou com o novo comandante gremista, pois estava com a seleção sub-20 o Sul-Americano, assumiria a vaga na lateral-direita.