Ainda sem estrear em 2025, Bruno Tabata está fora do Campeonato Gaúcho

Lutando contra um problema muscular, o meio-campista Bruno Tabata, titular do onze ideal do técnico Roger Machado, está oficialmente fora do Campeonato Gaúcho. Em atualização do departamento médico nesta sexta-feira (21), o Inter informou que o atleta regressou no tratamento de sua lesão na região do reto femoral da coxa esquerda e, por isso, está fora de ação pelo próximo mês. Diante de tantos desfalques no setor, o atleta, que faz a meia-direita e meia-central, seria um reforço polivalente para o time nesta reta final de Estadual.

Quem também está fora, ao menos da semifinal, é o atacante Rafael Borré. Também com uma lesão muscular, o colombiano pode retornar em uma eventual decisão. O primeiro jogo da semi, contra o Caxias, ocorre neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Confira na íntegra o boletim do departamento médico do Inter

"Borré: Apresentou um pequeno estiramento na coxa direita. Será reavaliado diariamente pelo Departamento de Saúde do Clube.

Tabata: Houve uma regressão no quadro clínico da lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda. Após avaliações detalhadas, foi estabelecido um protocolo específico de tratamento, priorizando uma recuperação completa. Clube e atleta decidiram que, neste momento, o foco será na reabilitação plena, visando que Tabata esteja em totais condições físicas para os desafios da temporada de 2025. Consequentemente, o jogador não participará do restante do Campeonato Gaúcho."