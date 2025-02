Caxias x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a convincente campanha e a 1ª colocação geral da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Inter volta a campo neste sábado (22) para enfrentar o Caxias, às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O confronto é válido pela partida de ida das semifinais. A volta ocorrerá com mando colorado, no sábado de Carnaval, às 21h30min, no Beira-Rio. A partida será transmitida pela RBS TV, SporTV e Premiere.

A equipe do técnico Roger Machado encara a partida com um objetivo claro, chegar a final do Estadual após três anos sem disputá-la, retomar o caminho das conquistas depois de oito anos sem títulos estaduais e interromper o possível octacampeonato gremista. Porém, o comandante encontra dificuldades na montagem da equipe: Alan Patrick, Wesley e Borré, diagnosticados com lesão, são baixas pelo menos para o jogo de ida. Os dois últimos devem perder o restante da competição.

A equipe Grená, que se classificou em 4º na classificação geral, com 14 pontos, vai para o mata-mata como o patinho feio. Ficando em segundo do grupo B, o mesmo do Inter, a equipe enfrenta o time da Capital pela primeira vez na competição, precisando reverter o histórico negativo contra equipes de Série A neste ano: derrotas para Juventude e Grêmio, 2 a 0 no Centenário e 4 a 0 na Arena, respectivamente.

Caxias - Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran, Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson e Richard (Welder). Técnico: Luizinho Vieira.

Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Wanderson; Vitinho, Valencia e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Jean Pierre Gonçalves Lima, com Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau. No VAR, Anderson da Silveira Farias.

SERVIÇO CAXIAS X INTER

Local: Estádio Centenário;

Data e hora: sábado (22), às 16h30min;

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere.