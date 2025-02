Grêmio visita o São Raimundo precisando da vitória para avançar na Copa do Brasil

O Grêmio de Gustavo Quinteros tem empolgado neste início de temporada. O time se destaca pelo padrão tático, crescimento individual de alguns jogadores em relação ao ano passado e pelas goleadas na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Agora, com boas expectativas para as principais competições de 2025, o Tricolor inicia sua caminhada na Copa do Brasil nesta quarta-feira (19), às 19h30min, contra o São Raimundo, em Boa Vista. Sem a vantagem do empate, a equipe precisa da vitória para seguir firme na busca pelo hexa.

A partir deste ano, a CBF alterou o regulamento da competição, eliminando a vantagem do empate para os times visitantes na primeira fase. Dessa forma, em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. Porém, o torcedor gremista está focado em outro cenário: embalado pelas boas atuações e com um elenco reforçado, o Tricolor busca garantir a classificação com tranquilidade, ainda mais contra um adversário sem divisão nacional.

A escalação foi definida na manhã de ontem, durante o treino no CT Luiz Carvalho, que antecedeu a viagem para Roraima. Tudo indica que Quinteros promoverá a estreia de Lucas Esteves e Francis Amuzu como titulares. Já Wagner Leonardo e Cristian Olivera deverão estar à disposição, mas começam no banco de reservas. Pavón, na contramão, se recupera de lesão muscular e está fora.

Com tudo isso, um provável Grêmio tem Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Aravena (Edenilson), Cristaldo e Amuzu; e Braithwaite.

O São Raimundo, por sua vez, chega para o duelo invicto no ano após realizar três partidas, todas pela Copa Verde. O clube conseguiu duas vitórias diante do Trem-AP e Amazonas, além de um empate contra o Remo-PA, eliminando os paraenses nos pênaltis. O time comandado pelo técnico Chiquinho Viana deve ir a campo no Estádio Canarinho com Carlos Henrique; Luã, Guigi, Vera Cruz e Maicon; Belão, Jeff Silva e Wendell; Guilherme, Railson e Kantê.

Fora das quatro linhas, o Grêmio iniciou nesta terça-feira (17) a venda de ingressos para a partida contra o Juventude, no sábado, pela semifinal do Gauchão. Os sócio-torcedores Ouro e Diamante terão direito a descontos especiais de 20 a 50%.