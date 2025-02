São Raimundo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0 no último Sábado (15), em Erechim, quando garantiu definiu o confronto com o Juventude na semifinal do Gauchão, o Grêmio muda a chave e vai até Boa Vista, em Roraima, para o duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o São Raimundo, nesta quarta-feira (19), às 19h30min. A partida será disputada no estádio Flamarion Vasconcelos, mais conhecido como Canarinho. Vale ressaltar que o jogo é em formato único, sem volta, onde o empate leva a decisão para as penalidades. O jogo terá transmissão da plataforma Amazon Prime. Preservado os titulares no Estadual, o técnico Gustavo Quintero vai com força máxima para o jogo no Norte do País. Na delegação que viajou à capital de Roraima, todos os novos contratados estão presentes, exceto Luan Cândido. Estão à disposição atacantes Francis Amuzu e Cristian Olivera, e os defensores Lucas Esteves e Wagner Leonardo. Já a equipe da casa vem de vitória por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde sobre o Amazonas, na última quarta-feira (12) no estádio Canarinho. No Estadual, ainda não fez a sua estreia.