Antes de viagem a Roraima, Grêmio apresenta dois reforços

O Grêmio embarca nesta terça-feira (18), às 14h, para sua primeira viagem a Roraima. Sem histórico de partidas no estado, o time enfrenta o São Raimundo na quarta (19), às 19h30min, em Boa Vista, pela Copa do Brasil. O duelo também será o primeiro de Gustavo Quinteros fora do Rio Grande do Sul e pode marcar a estreia de alguns reforços, com destaque para o uruguaio Cristian Olivera, apresentado oficialmente ontem junto com o lateral-esquerdo Luan Cândido.

O atacante de 22 anos vestirá a camisa 99 e afirmou, em coletiva, estar fisicamente pronto para atuar. Sobre a escolha pelo Grêmio, Kike destacou a proximidade com a família e a visibilidade para seguir no radar da seleção.

"Gosto de jogar a cada três dias, ter ritmo. Isso possibilita ter melhores atuações. Nos Estados Unidos é muito difícil. Os treinos são curtos, aqui são muito maiores. Para uma equipe ter grande possibilidade de ganhar o torneio, tem que treinar muito. E isso não acontecia lá", explicou.

Contratado junto ao Los Angeles FC, o atacante assinou contrato com o Tricolor até 2028. Ele integra a seleção uruguaia desde 2023, quando passou a ser convocado com frequência por Marcelo Bielsa. "Tive uma conversa com ele, que disse que seria melhor me ver fora da MLS. Falamos principalmente sobre jogar mais jogos no ano. O Grêmio está em uma grande dimensão no futebol", completou.

Além de Olivera e Cândido, Lucas Esteves e Francis Amuzu são cotados para estrear. Os dois últimos, inclusive, têm mais chances, pois estão treinando com o elenco gremista desde o início da última semana. Por outro lado, o zagueiro Wagner Leonardo, que chegou a Porto Alegre no domingo, não deve ficar à disposição para o jogo.

A definição da equipe ocorrerá na manhã desta terça-feira (18), poucas horas antes do embarque, em treino no CT Luiz Carvalho. A tendência é que a maior parte da base que vem jogando o Gauchão seja mantida.