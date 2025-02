Seleção brasileira conquista o 13º título Sul-Americano sub-20

Com três horas de "atraso", a seleção brasileira pôde soltar o grito de campeã do Sul-Americano sub-20 pela 13ª vez neste domingo (16). Maior vencedora da competição, a equipe já detinha o título e voltou ao topo do pódio após a rival Argentina não conseguir a goleada por quatro gols de diferença sobre o Paraguai no último jogo do hexagonal final. Depois de sair em desvantagem de 2 a 0, os Hermanos até conseguiram reagir ao buscar um insuficiente 2 a 2, mas sofreram outro gol no fim e perderam por 3 a 2 sob gritos de "olé" dos brasileiros.



O elenco do técnico Ramon Menezes estava todo na arquibancada do estádio José Antonio Anzoátegui, na cidade de Puerto la Cruz, na Venezuela, para "secar" os hermanos após fazerem 3 a 0 sobre o Chile mais cedo. O possível sofrimento não veio e se transformou em festa ainda na primeira etapa, em show paraguaio diante de uma perdida e desorganizada Argentina. Foi um vareio de bola nos 45 minutos iniciais.

Entalado com os argentinos após a surra de 6 a 0 na rodada de estreia, os brasileiros passaram o jogo decisivo provocando e tentando desestabilizar o rival durante os 90 minutos. O silêncio veio apenas no gol de empate. Mas virou festa quando Léon recolocou o Paraguai em vantagem.



Agora o Brasil vai se preparar para a Copa do Mundo da modalidade, agendada para setembro, no Chile. A meta é se redimir da campanha ruim na edição passada, em solo argentino, no qual acabou eliminada nas quartas em surpreendente virada de Israel, por 3 a 2.



Para chegar aos 13 pontos que garantiram a liderança, o Brasil precisou se reinventar após um primeiro tempo ruim. E, mesmo não brilhando, conseguiu ganhar e fazer saldo para jogar pressão à Argentina com gols de Deivid Washington, Pedrinho e do atacante do Inter, Ricardo Mathias.

Necessitando de uma goleada por quatro gols de diferença, os argentinos foram surpreendidos pelo começo forte do Paraguai, que partiu para o ataque e com menos de dois minutos obrigou Martinet a realizar duas grandes defesas. A primeira, com o camisa 9 Caballero cara a cara.

Na beirada do campo, a comissão técnica argentina conversava bastante tentando entender o que fazer para ajustar a equipe. Mesmo cumprindo tabela após garantir a vaga ao Mundial na rodada passada, os paraguaios eram ousados, contrariando os prognósticos da "decisão".



Somente com 16 minutos a Argentina conseguiu finalizar. A cabeçada de Hidalgo não teve direção. Com o astro Echeverri bem marcado, a criação era nula e os lances perigosos eram todos do Paraguai, que voltou a perder gol feito com Morínigo batendo com força pelo alto.



A superioridade paraguaia surtiu efeito na décima finalização, a primeira no alvo. Martinet errou na saída, Morínigo cruzou para trás e Kmet (nascido em Buenos Aires) soltou a bomba. A bola bateu no travessão e entrou para festa do elenco brasileiro presente nas arquibancadas.



Antes do intervalo, o Paraguai já colocava a Argentina na roda e parecia ser o time lutando pelo título do Sul-Americano Sub-20, para delírio dos brasileiros, que "vibravam" a cada lance em campo contra os hermanos. Realizando uma péssima etapa, ir aos vestiários com desvantagem mínima foi uma vitória dos argentinos. Morínigo bateu por cobertura e acertou o travessão e obrigou milagre de Martinet no último lance antes da pausa.



O segundo tempo começou com Caballero ampliando. Lançamento longo, a defesa bobeou e o centroavante mandou de primeira para deixar os brasileiros com a mão na taça. Mas a reação veio rápido, com Carrizo descontando aos 6. Faltavam cinco gols para que o título mudasse de seleção - anotou 6 a 0 no Brasil.



Os argentinos se empolgaram com o primeiro gol e, após longa consulta ao VAR, a posição de Carrizo foi de não impedimento e o empate surgiu 22 minutos após batida cruzada. O Paraguai já não mais atacava e apostava na força da marcação após entrada de mais um defensor. Mesmo assim, anotou o terceiro, em toque de Diego León de pé esquerdo após passe de cabeça de Quintana.



Os minutos finais foram de destempero dos argentinos, que começaram a apelar com entradas duras por causa das trocas de passes e dribles dos paraguaios sob incentivo e gritos de "olé" dos brasileiros. No fim, em alto e bom som, veio o "bicampeão, bicampeão." em bom português de quem passou a competição toda sob pressão pelas apresentações fracas.