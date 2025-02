Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após golear o Pelotas por 5 a 0 na última terça-feira (11), na Arena, o Grêmio viaja a Erechim para enfrentar o Ypiranga no sábado (15), às 16h30min, no Colosso da Lagoa, pela 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com a projeção de um grande desgaste na viagem a Roraima, onde enfrentará o São Raimundo pela Copa do Brasil na próxima semana, o técnico Gustavo Quinteros deve escalar uma equipe alternativa. O jogo terá transmissão pelo Premiere.

O Tricolor já garantiu a liderança do Grupo A, com 14 pontos, e ainda sonha, mesmo que tenha uma remota chance, em terminar com a melhor campanha geral da competição. Para isso, precisa vencer o Ypiranga e torcer por uma derrota do Inter e um tropeço do Juventude.

O cenário do Ypiranga é diferente. Terceiro colocado do Grupo B, com 12 pontos, o time de Erechim ainda briga por uma vaga na fase final. Para avançar, precisa vencer e contar com um tropeço do Caxias contra o São José, na Serra. Há também uma possibilidade com um empate, mas, nesse caso, o Caxias teria que perder.



Ypiranga - Edson; Vitor Marinho, Heitor e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa.

Grêmio - Volpi; João Lucas; Gustavo Martins; Viery e Pedrinho; Dodi e Pepê; Edenilson; Monsalve e Gabriel Mec; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteiros.

Arbitragem: Francisco Soares Dias, com Jorge Eduardo Bernardi e Artur Avelino Birk Preissler. No VAR estará Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.



SERVIÇO YPIRANGA X GRÊMIO



Local: Estádio Colosso da Lagoa.

Data e hora: sábado, às 16h30min.

Transmissão: Premiere.