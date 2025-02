Inter confirma negociações por Thiago Maia; Santos deve ser o destino

Após divulgar a lista de relacionados para o confronto contra o São Luiz, que será disputado nesta quarta-feira (12), no Estádio 19 de Outubro, o Inter confirmou, via assessoria de imprensa, que negocia a transferência definitiva de Thiago Maia. Por esse motivo, o volante não estará à disposição para a partida válida pela 7ª rodada do Gauchão.

LEIA MAIS: Inter visita o São Luiz de olho na liderança geral do Gauchão



O Santos é o principal interessado e voltou à carga pelo jogador de 27 anos após a contratação de Neymar. Em janeiro, os paulistas já haviam sinalizado com o pagamento da dívida de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo, mas a exigência colorada de mais 2,5 milhões de euros à vista travou as negociações. Ainda não há detalhes sobre os valores da nova investida.



Thiago Maia disputou todos os seis jogos do Inter na temporada e soma, no total, 38 partidas pelo clube, com dois gols e quatro assistências. O Santos é o principal interessado e voltou à carga pelo jogador de 27 anos após a contratação de Neymar. Em janeiro, os paulistas já haviam sinalizado com o pagamento da dívida de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo, mas atravou as negociações. Ainda não há detalhes sobre os valores da nova investida.Thiago Maia disputou todos os seis jogos do Inter na temporada e soma, no total,