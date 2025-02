São Luiz x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Invicto no Campeonato Gaúcho e vindo de um polêmico clássico Gre-Nal que terminou empatado em 1 a 1 no último sábado (8), o Inter volta a campo na noite desta quarta-feira (12), no estádio 19 de outubro, para enfrentar a equipe do São Luiz. O confronto válido pela 7º rodada do Estadual ocorre às 22h e terá um Inter com força máxima em busca da melhor campanha da competição. A partida será transmitida pelo Premiere e SporTV. Atualmente líder do grupo B com 14 pontos, o Colorado precisa vencer as duas últimas rodadas e torcer para um tropeço do Juventude para ultrapassá-lo na classificação geral. O São Luiz, em contrapartida, vem de derrota por 1 a 0 na última rodada para o Caxias e demissão do antigo técnico Alessandro Telles. A casamata da equipe mandante será comandado por Iarley, campeão do Mundo e ídolo pelo Inter.