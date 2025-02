Brasil supera início conturbado no Sul-Americano e garante vaga no Mundial sub 20

Com a vitória diante do Paraguai por 3 a 1 na última segunda-feira (10), o Brasil garantiu a vaga para a Copa do Mundo sub-20. Mesmo com o pesadelo da estreia, onde acabou goleada por incríveis 6 a 0 para a Argentina, os garotos canarinhos superaram os abalos da forte goleada sofrida e engataram três jogos de invencibilidade no Sul-Americano. A vitória marca a abertura da rodada tripla do hexagonal final da competição.

A seleção se prepara para o reencontro com os algozes argentinos nesta quinta-feira (13) buscando dar à torcida uma resposta com vitória e encaminhar o 13º título da competição. A última rodada será contra os Chilenos no domingo.



Os responsáveis pelos gols que deram a vaga para a seleção brasileira para a Copa do Mundo foram o jogador do Inter Gabriel Prado com um chute cruzado de perna direita, marcando o primeiro gol da partida. Os outros dois gols foram de Ryan e Alisson.