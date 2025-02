Grêmio quer recuperar caminho das vitórias diante do Pelotas

Em menos de um mês, Gustavo Quinteros já teve um vislumbre dos desafios do calendário do futebol brasileiro. Após uma sequência de goleadas, que garantiram ao Grêmio a liderança geral do Campeonato Gaúcho e o status de único time da Série A do Brasileirão sem sofrer gols na temporada, a equipe viu, em menos de uma semana, a empolgação dar lugar à desconfiança com tropeços diante de rivais mais exigentes. Agora, o Tricolor busca recuperação contra o Pelotas, nesta terça-feira (11), às 21h30min, na Arena.

Na manhã desta segunda (10), apenas dois dias após o empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal, o clube finalizou a preparação para o confronto, no CT Luiz Carvalho. Como teve apenas um turno de atividades com o grupo completo, a tendência é de que Quinteros mantenha os onze considerados titulares, com, no máximo, preservações pontuais devido ao desgaste muscular. Sendo assim, uma provável escalação tem Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuellar) e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Uma vitória em casa pode significar não apenas a recuperação da confiança, mas também a virtual classificação à semifinal do Gauchão. Atualmente, o Grêmio lidera o Grupo A com 11 pontos, três a mais que o Guarany de Bagé, mas tem um saldo de gols inalcançável. Neste cenário, a última rodada servirá apenas para definir a posição geral na tabela, que determinará o chaveamento das semifinais.

Nos bastidores, o tropeço diante do Juventude e o empate com o Inter não chegam a preocupar o treinador argentino naturalizado boliviano. Após o jogo de sábado, o técnico destacou que o clássico opôs um Inter já estruturado a um Grêmio ainda em construção e reforçou a necessidade de novas peças no elenco.

O primeiro reforço foi anunciado já nesta segunda-feira: o atacante belga Francis Amuzu, de 25 anos, vindo do Anderlecht-BEL. O ponta-esquerda já treina com o grupo desde domingo, mas ainda aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear. Como o regulamento permite a inscrição no dia do jogo, a decisão ficará para as horas que antecedem a partida. Ele é a quarta contratação gremista para 2025, juntando-se a João Lucas, Cuellar e Tiago Volpi.

Do lado rival, o Pelotas vem de um empate sem gols no Bra-Pel e já soma três jogos sem vitória, ocupando a 4ª colocação do Grupo B, com 6 pontos. Visando fugir do grupo que vai disputar o "quadrangular da morte", a equipe comandada por Ariel Lanzini deve ir a campo com Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson e Mateus Silva; Venício, Cesinha e Emerson; Warlei.