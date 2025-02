Em coletiva, Quinteros aponta para a necessidade de incorporar reforços

Gustavo Quinteros concedeu entrevista coletiva após o apito final do Gre-Nal 444. Apesar de ter jogado dentro de casa, o empate saiu como um bom resultado para o Grêmio neste sábado (8). Diante disse, o comandante tricolor falou bastante sobre as valências da equipe adversária, as fragilidades do plantel e, é claro, o desempenho dentro dos gramados. De início, o gremista se prontificou a exaltar as qualidades do Inter e a dificuldade do confronto. "É um time forte. No ano passado, ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro", disse ele. Do outro lado do campo, o treinador tinha suas contestações a fazer.

"Jogamos com um garoto improvisado na lateral-esquerda, que foi substituído por outro garoto improvisado na lateral-esquerda", apontou o técnico, em tom de impaciência. Quinteros também aproveitou para falar sobre os seus extremos, que, segundo ele, também estão improvisados em termos de característica. No entanto, o líder vê a partida com bons olhos: "diante de todas as circunstâncias e do rival que enfrentamos, foi positivo".