Grêmio espera mais de 50 mil torcedores na Arena para o Gre-Nal 444

O Gre-Nal 444 se aproxima. Válido pela 6ª rodada da fase de grupos do Gauchão, o clássico marcará o primeiro encontro dos rivais em 2025. O confronto será disputado neste sábado (8), às 21h, na Arena. Para este confronto, já há 30 mil gremistas confirmados para apoiar o time de Gustavo Quinteros. A expectativa do Tricolor é que o número não só alcance, mas supere a casa dos 50 mil. Com alguns setores esgotados, restam entradas para gramado Oeste, cadeiras gold e camarotes.

Ambas equipes chegam no embate líderes dos seus respectivos grupos. O Grêmio está na frente do Grupo A com 10 pontos, resultado da derrota para o Juventude na quarta-feira. Já o Inter, comanda o Grupo B com 13 pontos. Apesar de não colocar em xeque as classificações, a partida pode ser decisiva para a distribuição dos mandos de campo nas semifinais. O Premiere será o responsável pela transmissão do duelo.