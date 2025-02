Inter x Brasil-Pel: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (5), às 20h, o Inter receberá o Brasil de Pelotas pela 5ª rodada da fase de grupos do Gauchão. O Colorado entrará nos gramados do Beira-Rio em busca de conquistar três pontos e se isolar ainda mais na liderança do Grupo B. Para o clube porto-alegrense, contudo, o duelo está em segundo plano. Com um Gre-Nal no horizonte, pouca coisa importa.

Dito isso, Roger Machado colocará um time majoritariamente reserva em campo. Vale menção a possível estreia de Ramon, já registrado no BID, e Kaique Rocha, que podem aparecer nos onze iniciais considerado o contexto. Para mais, trata-se uma escalação difícil de se projetar. O Premiere será responsável pela transmissão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Nathan, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha) e Bernabei (Ramon ou Pablo); Ronaldo e Bruno Henrique (Luis Otávio); Vitinho (Wanderson), Yago Noal e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas - Wellington; Murillo, Bruno Miguel, G. Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Histone, Kaue, Juliano Fabro e Charopem; Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes. VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

SERVIÇO INTER X BRASIL DE PELOTAS

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (5), às 20h;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: estão disponíveis para compra através do Mundo Colorado. Já os bilhetes no setor Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.