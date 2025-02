Inter apresenta oficialmente Ramon, novo lateral-esquerdo do clube

Sangue novo chegando no Beira-Rio. Na tarde desta segunda-feira (3), o Inter apresentou Ramon, novo lateral-esquerdo do grupo para a temporada de 2025. Na ocasião, o defensor falou sobre a adaptação em Porto Alegre, suas características de jogo e a disputa por espaço com Bernabei. O Colorado adquiriu 50 % dos direitos econômicos do atleta por 1,5 milhões de euros. Amarrado com o clube até dezembro de 2027, o jogador de 23 anos chega para vestir a camisa 2 do Alvirrubro.

Quando questionado sobre as suas virtudes em campo, o novo colorado afirmou ter competências semelhantes às de Bernabei. "Sou um lateral ofensivo. Gosto bastante de apoiar, mas também sou de marcar e gosto de ficar indo e voltando", disse ele. "O Bernabei é um grande lateral. Quando ele não estiver jogando, espero fazer o mesmo papel". Tendo sido muito bem recebido pelo companheiro, Ramon prevê uma disputa sadia pela posição.

O lateral também não perdeu a oportunidade de valorizar e enaltecer o Colorado. "Sei da grandeza do clube, é um clube gigantesco. Espero aprender bastante com os grandes jogadores do grupo", afirmou Ramon. Na mesma linha, o atleta também revelou que a torcida foi um dos grandes motivadores para a sua chegada: "falaram que a torcida encanta".

Revelação do Flamengo, o jogador foi emprestado para o Bragantino e posteriormente vendido cedo para o Olympiacos, da Grécia. Com dificuldades de se firmar titular no futebol europeu, Ramon foi emprestado para o Cuiabá, onde se destacou. Foi aí que o lateral chamou atenção da direção colorada e consolidou a sua vinda para Porto Alegre.