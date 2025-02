Inter x Avenida: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho na manutenção da liderança do Grupo B, o Inter recebe o Avenida neste domingo (2), às 20h30min, no Beira-Rio, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vindo de vitória sobre o São José, o Colorado encerra a preparação neste sábado, no CT Parque Gigante, com a expectativa de força máxima na escalação. A transmissão fica por conta Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Avenida - Rodrigo Mamá; Jhon Lennon, Micael, Dadalt e David Luis; Amaral e Laion; Héctor Bustamante (Yonathan Gorgoroso), Tallyson e Matheus Martins; Michel. Técnico: William Campos.

Arbitragem: Wagner Echevarria, auxiliado por Luiz Paulo Rodrigues e Douglas Israel Vidarde. VAR: Jean Pierre Lima.

Serviço Inter x Avenida

Local: Beira-Rio;

Data e hora: domingo (2), às 20h30min;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: estão disponíveis para compra através do Mundo Colorado. Já os bilhetes no setor Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará no sábado (01), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.