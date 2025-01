Novo camisa 7 do Botafogo, Artur projeta decisão da Supercopa: 'não vejo a hora'

Nesta terça-feira (28), o Botafogo apresentou Artur, seu primeiro reforço para 2025. Substituto de Luiz Henrique, que deixou General Severiano como ídolo após brilhar na última temporada, o atacante vestirá a histórica camisa 7 do clube carioca. Para acertar com o jogador, o Alvinegro pagou 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões na cotação atual) ao Zenit, da Rússia.

Artur estava realizando pré-temporada com os russos, o que facilitou sua preparação para estrear com a camisa do alvinegro carioca. O atleta está treinando normalmente para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. No entanto, depende da regularização para disputar o 'Clássico Vovô'. Caso não entre em campo, Artur mira a decisão da Supercopa do Brasil, no domingo, contra o Flamengo.

"Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando, até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso. Preciso até trabalhar isso em mim, essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão", afirmou.

Este ano, Artur usará o número que ficou marcado na história do Botafogo por causa de Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A nova contratação comentou sobre o peso que o uniforme carrega e disse que sonha com uma convocação para a seleção brasileira.

"É uma responsabilidade muito grande vestir uma camisa tão pesada e esse número. O Garrincha é um ídolo para todos. É o ídolo do meu pai e do meu avô. Espero surpreender a todos. Meu objetivo é ser campeão novamente. Temos que fazer o que foi feito no ano passado de novo. As pessoas que continuaram aqui vão fazer o mesmo trabalho. Quero voltar para a Seleção e fazer muitos gols."

Questionado sobre Luiz Henrique e Júnior Santos, atacantes que atuaram pelo clube carioca na última temporada e foram grandes destaques, Artur rasgou elogios aos dois atletas e falou sobre o seu estilo de jogo.

"Eles fizeram grandes campanhas ano passado. Eu estou muito feliz por voltar ao Brasil, principalmente para um grande clube. Estou muito feliz e honrado. Espero corresponder à torcida e a todos vocês. Sempre os acompanhei, principalmente no ano passado. Eu tenho características um pouco parecidas, de 1x1, finalização, gosto do drible. Eu vim para agregar. Podem contar comigo, vou me esforçar bastante."

Nesta quarta, às 21h30min, Botafogo e Fluminense se enfrentam pela 6ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O confronto marca o retorno do time principal do Botafogo, que ocupa o sexto lugar com seis pontos. A equipe comandada por Mano Menezes está em oitavo, com a mesma pontuação.