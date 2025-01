Santos aguarda chegada de Neymar e espera anunciar contratação nesta semana

Os dirigentes do Santos procuram manter a cautela, mas estão confiantes na possibilidade de anunciar nesta semana a contratação de Neymar. O jogador de 32 anos chegou a um acordo verbal para rescindir com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e é aguardado no clube para o qual nasceu no futebol.

O atleta já tinha um acerto salarial com a agremiação praiana, em acordo com duração até o meio da temporada. Faltava, porém, a liberação do time saudita. Estava previsto para junho o término do contrato do brasileiro, que topou abrir mão de parte dos US$ 65 milhões (R$ 385 milhões) que tinha a receber.

O Al Hilal, dessa maneira, aceitou os termos do distrato. Com recorrentes problemas físicos, o atacante já não figurava nos planos da equipe. O técnico português Jorge Jesus mencionou a dificuldade do camisa 10 de atingir o nível de preparo dos companheiros e não o inscreveu no Campeonato Saudita.

A transação, agora, está em fase de trâmites burocráticos. O Santos se resguarda e espera as assinaturas, porém já trabalha nos detalhes da chegada de Neymar, aguardado no litoral paulista entre terça (28) e quarta-feira (29). A ideia é apresentá-lo no clássico contra o São Paulo, marcado para sábado (1º), na Vila Belmiro.

Para bancar a contratação do craque, o presidente Marcelo Teixeira negociou com os patrocinadores alvinegros aditivos nos contratos. Argumentou que a exposição das marcas crescerá consideravelmente, e as empresas toparam pagar mais para colaborar com a possibilidade de ter o midiático jogador exibindo seus logotipos.

O contrato deverá ter inicialmente duração bem curta, o que dá opções ao atleta na janela do meio do ano, a principal do futebol europeu. Mas o Santos crê na hipótese de que conseguirá mantê-lo ao menos até a metade de 2026, quando será disputada a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial foi justamente o principal argumento utilizado pelos dirigentes do clube paulista na negociação. Neymar jogou muito pouco desde sua chegada ao Al Hilal, há um ano e meio. Foram apenas sete partidas, com múltiplas lesões, a mais grave delas o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, em jogo da seleção brasileira. Ele voltou a atuar um ano depois, porém conseguiu entrar em campo apenas duas vezes, atrapalhado por problema muscular na coxa direita. Sem convencer Jorge Jesus de que poderia ser inscrito no Saudita, vinha atuando apenas na Champions League da Ásia, o que dificultava a busca por ritmo.

Fornecedora de material esportivo do Santos, a Umbro está reforçando seu estoque, na expectativa de uma explosão de vendas de camisa. Uma camisa que o paulista de Mogi das Cruzes vestiu 225 vezes antes de uma complicada transferência em 2013 para o Barcelona -depois, defendeu Paris Saint-Germain e Al Hilal.

Neymar marcou 136 gols pelo alvinegro praiano e distribuiu 64 assistências, números que espera em breve ampliar. Até aqui, seis troféus foram levantados: três do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).