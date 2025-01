Sinner supera Zverev por 3 sets a 0 e é bicampeão do Aberto da Austrália

Na "final perfeita" do Aberto da Austrália, entre os dois tenistas mais bem classificados da atualidade, levou a melhor o número um. E com facilidade. O italiano Jannik Sinner venceu Alexander Zverev por imponentes 3 sets a 0, com as parciais de 6/3, 7/6 e 6/3, e chegou ao bicampeonato consecutivo em Melbourne, frustrando a terceira tentativa do alemão de levantar um troféu de Grand Slam (série que reúne os quatro principais torneios do circuito, ou majors).