Madison Keys desbanca Sabalenka e vence 1º Grand Slam da carreira na Austrália

O Aberto da Austrália tem uma campeã inédita. A americana Madison Keys desbancou a número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka, para conquistar seu primeiro Grand Slam (série que reúne os quatro principais torneios do tênis) em Melbourne. Com a vitória, ela sobe sete posições no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) para se tornar a número sete do mundo, igualando sua melhor colocação na carreira.

Keys venceu a final por 2 sets a 1 (6/3, 2/6 e 7/5) e chegou ao décimo título da carreira. Já em 2025, ela havia conquistado o WTA 500 de Adelaide, também na Austrália. Aos 29 anos, Keys disputava sua segunda final de Grand Slam -a primeira foi no Aberto dos Estados Unidos de 2017. Até então, as melhores campanhas no Australian Open haviam sido em 2015 e 2022, anos em que chegou até a semifinal.

Para alcançar a decisão, a tenista deixou pelo caminho quatro cabeças de chave, incluindo a número 7 do ranking, a cazaque Elena Rybakina, de quem venceu por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/3), e a polonesa Iga Swiatek, número 2, na semifinal. Iga chegou a ter o match point, mas Keys controlou e virou o jogo, que terminou 2 a 1 (5/7, 6/1 e 7/6), com um tiebreak fechado em 10 a 8. Pelo título, Keys leva o prêmio de 3,5 milhões de dólares australianos (R$ 13,1 milhões). Sabalenka, como vice-campeã, recebe 1,9 milhão de dólares australianos (R$ 7,1 milhões).

A brasileira Bia Haddad Maia, número 17 do ranking, parou na terceira rodada do torneio -sua melhor marca no Aberto da Austrália-, em que perdeu para a russa Veronika Kudermetova, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2).

Na categoria júnior, o Brasil levantou três taças nos torneios disputados em cadeira de rodas. Luiz Calixto, 17, foi campeão de duplas ao lado americano Charlie Cooper. Eles superaram o belga Alexander Lantermann e o australiano Benjamin Wenzel por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).

Vitória Miranda, 17, conquistou dois títulos em Melbourne. Nas duplas, ao lado da belga Luna Gryp, ela derrotou a letã Ailina Mosko e a americana Sabina Czauz por sets diretos (duplo 6/1). Na disputa de simples, ela saiu de um 6/0 contra para virar o jogo no tiebreak e fazer 2 a 1 (0/6, 6/3 e 7/6). A adversária também foi Czauz, que ficou com dois vice-campeonatos.