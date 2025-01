WSL esgota 'VIPs' de 2026 com Medina e John John antes de 2025 começar

A temporada de 2025 do Circuito Mundial de Surfe, da World Surf League (WSL), só começa na semana que vem, mas os convites VIPs de 2026 para a disputa masculina já estão esgotados por motivos nobres que se resumem a dois nomes: Gabriel Medina e John John Florence. A WSL concede dois wildcards por temporada. Com a lesão de Medina e a decisão de pausa na carreira de John John em 2025, a organização prometeu os convites ao brasileiro e ao havaiano para 2026.

O privilégio dado à dupla teve o peso do vitorioso histórico de seus currículos. Ambos são tricampeões mundiais e possuem diversas conquistas de etapas dentro do circuito. Com a decisão, em tese, não há mais vagas de wildcard para o ano que vem. Porém, no caso de Medina, seu desfalque por toda a temporada de 2025 ainda não está 100% confirmado.

A WSL divulgou que o brasileiro está fora a princípio das três primeiras etapas. O surfista passou por cirurgia no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo e tem retorno incerto para este ano. Caso Medina volte ainda em 2025 e tenha bons resultados, não precisará do wildcard para 2026. Neste cenário, o convite da WSL irá para outro surfista.

O também brasileiro Filipe Toledo disputará 2025 através de um wildcard. O bicampeão mundial decidiu pausar a carreira em 2024 para cuidar de sua saúde mental. Ele não competiu no ano passado e agora retorna ao Circuito graças ao convite. Outro brasileiro que estará nesta temporada com convite é João Chianca. O "Chumbinho" sofreu grave acidente surfando no fim de 2023 e passou a maior parte do ano passado se recuperando.

Luana Silva ganha vaga no feminino

No feminino, a brasileira Luana Silva ganhou uma vaga na temporada 2025 do Circuito Mundial. Isso porque a australiana Stephanie Gilmore manteve a decisão de continuar afastada das competições, assim como já havia feito ano passado. Com a ausência de Steph, Luana foi beneficiada pelo seu ranking do ano passado. Na semana passada, a surfista de 20 anos foi campeã do Mundial Pró-Júnior. Ela tornou-se a primeira brasileira a conquistar tal feito na história.