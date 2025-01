Djokovic derruba Alcaraz e vai à semifinal do Aberto da Austrália

Mesmo reclamando de dores durante a maior parte do jogo, Novak Djokovic derrubou Carlos Alcaraz nesta terça-feira (21). Em um dos duelos mais aguardados deste Aberto da Austrália, o sérvio superou o espanhol de virada por 3 sets a 1. Com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4,a batalha durou 3h37min. Confirmado na semifinal, o ex-número 1 do mundo mantém a busca por ampliar o seu recorde e conquistar o 11º título do Grand Slam australiano.

Com o resultado, Djokovic adia o sonho de Alcaraz de completar sua coleção de títulos de Grand Slam. O espanhol já foi campeão de Roland Garros, Wimbledon e US Open. Falta apenas a taça australiana para ter a lista completa dos troféus mais prestigiados do circuito de tênis.

Além disso, Djokovic emplaca a segunda vitória seguida sobre o jovem espanhol, sua vítima também na final da Olimpíada de Paris-2024. O sérvio conquistou sua quinta vitória sobre o rival, que soma três triunfos no retrospecto.

Na semifinal, o tenista de 37 anos terá pela frente outro desafio. O número sete do mundo enfrentará o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, que avançou ao superar o americano Tommy Paul em quatro sets: 7/6 (7/1), 7/6 (7/0), 2/6 e 6/1. Será o 13º confronto entre o sérvio e o alemão no circuito, com boa vantagem do veterano: oito vitórias a quatro.

O número sete do mundo terminou a partida com números mais conservadores que o rival. Foram 31 bolas vencedoras, contra 50 do espanhol. Mas cometeu menos erros não forçados: 27 a 40. Djokovic somou seis quebras de saque, diante de quatro do jovem adversário.