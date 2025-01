Em novo episódio na Austrália, Djokovic exige, e jornalista pede desculpa

Novak Djokovic se viu em nova situação conflituosa na Austrália, desta vez com um jornalista e uma emissora de TV do país. O tenista sérvio chamou a atenção ao recusar-se a conceder a protocolar entrevista em quadra após sua vitória de domingo (19) nas oitavas de final do Australian Open, exigiu um pedido público de desculpa e o obteve nesta segunda-feira.

A situação se originou em uma participação ao vivo de Tony Jones no Channel Nine, direto do Melbourne Park, o complexo onde o tradicional torneio de tênis é disputado. Protegido por uma parede de vidro, ele mostrou torcedores sérvios e improvisou um canto com frases como "Novak é superestimado" e "atire-o para fora". "Ainda bem que eles não podem me ouvir", sorriu.

A parte do "atire-o para fora" irritou particularmente Djokovic, que foi deportado da Austrália em 2022 e não pôde jogar o Australian Open. Na ocasião, ele não tinha tomado as obrigatórias vacinas contra a Covid-19. Até hoje, disse na chegada ao país para os campeonatos deste mês, vivencia "o trauma de três anos atrás".

Irritado com os comentários de Jones, Novak não respondeu às perguntas de praxe após seu triunfo por 3 sets a 0 sobre o tcheco Jiri Lehecka. Em vez disso, pegou o microfone do ex-jogador Jim Courier, que atuava como repórter oficial do campeonato, e fez breve pronunciamento. "Muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu agradeço a presença e o apoio, vejo-os na próxima rodada. Muito obrigado", disse, entre aplausos e vaias.

O sérvio, posteriormente, afirmou não ter nada contra Courier, a quem declarou "tremendo respeito". E explicou que sua atitude foi motivada pelos gracejos do jornalista Tony Jones. "Alguns dias atrás, um famoso jornalista da Austrália, que trabalha para uma das principais emissoras que transmitem o Australian Open, o Channel Nine, decidiu zombar dos fãs sérvios, fez insultos e comentários ofensivos sobre mim. Eu estava esperando que ele se desculpasse publicamente, o que ele não fez ainda, assim como Channel Nine", afirmou.

"Eu preciso sustentar minha decisão e manter esta posição até que algo seja feito. Então, deixo com o Channel Nine, quem sabe a situação não mude para o próximo jogo", acrescentou o atleta, cuja pressão deu resultado. Jones fez um pedido de desculpa ao vivo nesta segunda, dizendo que seus comentários foram em tom de brincadeira, mas admitindo que o teor das frases foi inapropriado.

"Fui informado na manhã de sábado pela Tennis Australia [a federação australiana de tênis], por meio da equipe de Djokovic, de que Djokovic não estava nada satisfeito com os comentários. Assim, entrei imediatamente em contato com a equipe de Djokovic e emiti um pedido de desculpas por qualquer desrespeito que Novak tenha sentido que eu causei", disse. Ele ainda lamentou ter "decepcionado os fãs sérvios". "Não estou falando isso para escapar de problemas ou algo assim. Eu realmente sinto muito", declarou Jones.

A situação cresceu a ponto de provocar uma reação do primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Em entrevista à rádio ABC, o governante apontou que "há espaço para mais gentileza, generosidade e respeito, de modo geral". Tony Jones reconheceu que ultrapassou o limite com o comentário "atire-o para fora", admitindo que ele "só pode ser interpretado" como uma referência à deportação do tenista em 2022.

"Isso irritou Novak, o que eu agora entendo completamente. Foi uma situação infeliz. É um assunto que tem sido uma angústia pessoal para Novak, é claramente uma questão para mim também, mas eu acho que a prioridade agora é focar novamente o tênis. Ele tem uma partida incrível amanhã", concluiu Jones.

O jornalista se referia ao duelo do sérvio, atual sete do mundo e dez vezes campeão do Australian Open, contra o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking. O jogo, que vale vaga nas semifinais, está previsto para as 6h (de Brasília) desta terça (21).

De acordo com a Tennis Australia, Djokovic aceitou o pedido de desculpa e concederá entrevista em caso de vitória. Quem também pediu desculpa foi a Nine Network, responsável pelo Channel Nine, por "qualquer ofensa causada". A empresa afirmou que "não houve a intenção de nenhum causar nenhum mal a Novak ou a seus fãs".