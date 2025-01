São Paulo desiste da candidatura ao Pan-Americano de 2031

A cidade de São Paulo desistiu da candidatura para receber os Jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos de 2031, deixando Rio de Janeiro e Niterói como a única proposta brasileira para receber o evento esportivo.

Em comunicado, a prefeitura de São Paulo e o governo do estado informaram a decisão de retirar a candidatura da capital paulista, e apoiar a do Rio de Janeiro e de Niterói. "A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades", disse o comunicado.

"O objetivo agora é trabalhar conjuntamente para que os Jogos Panamericanos venham para o Brasil", acrescentou a nota. Nesta quinta-feira (16), Rio de Janeiro e Niterói entregaram ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) o dossiê da postulação de candidatura das cidades para os Jogos, data limite para que as interessadas apresentassem o material.

Uma reunião do COB prevista para o dia 29 de janeiro deve confirmar a candidatura conjunta como a representante brasileira para receber os Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos de 2031.

No dia 31 de janeiro, o COB enviará uma carta à PanAm Sports, entidade máxima do esporte panamericano, informando a escolha do representante brasileiro. Assunção, no Paraguai, também manifestou interesse em receber o evento.

"Esses grandes eventos são oportunidades de transformação da vida das cidades porque acabam atraindo mudanças demandadas por essas cidades", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na entrega do dossiê ao COB.

"Nossas cidades têm estrutura para receber grandes eventos internacionais. Essa ideia de fazer o Pan Rio-Niterói está linkada com a de fazer candidaturas sustentáveis, de compartilhar custos, e é uma inovação na proposta do Brasil em candidaturas, caso o COB a acolha", afirmou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.