COB confirma Emanuel Rego como novo diretor-geral da entidade

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou nesta quinta-feira (16) que Emanuel Rego, ex-jogador de vôlei de praia, será o novo diretor-geral da entidade. O campeão olímpico foi oficializado no cargo após ser aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Ele foi confirmado no cargo um dia depois da posse do novo presidente da entidade, Marco La Porta, e da nova vice, Yane Marques. A nova diretoria anunciou também que Emanuel vai acumular o cargo de diretor de Esportes até a escolha de um nome definitivo para exercer a função, futuramente.

Na prática, Emanuel fará o planejamento geral do COB em preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. "A visão do diretor-geral deve ser bem institucional, preparando o COB para todos os seus desafios durante o ciclo olímpico e representando a entidade perante o movimento olímpico brasileiro e mundial", afirmou o ex-atleta, substituto de Rogério Sampaio, que exerceu a função de diretor-geral pelos últimos seis anos.

"Temos que dar prioridade aos projetos de todas as confederações. Elas são o nosso pilar de sustentação. E também os atletas, que vem crescendo através da Comissão de Atletas, se preparando para fazer parte do movimento. E também valorizar a governança da entidade, que já é muito bem feita, e que pode evoluir ainda", declarou.

Emanuel, de 51 anos, foi campeão olímpico nos Jogos de Atenas-2004. E soma ainda mais dois pódios olímpicos no currículo: prata em Londres-2012 e bronze em Pequim-2008. Ele foi ainda tricampeão mundial e acumulou diversos títulos no Circuito Mundial de vôlei de praia entre 1996 e 2011.

Após deixar as competições, se formou em gestão esportiva e marketing e ocupou cargos de relevância na política esportiva nacional. Ele já foi secretário Nacional de Esportes de Alto Rendimento, secretário Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, diretor executivo de Esportes Olímpicos do Fluminense e membro do Colegiado de Direção do Comitê Brasileiro de Clubes.

Em 2020, ele participou da chapa de Rafael Westrupp como vice na eleição presidencial que foi vencida por Paulo Wanderley. No ano passado, foi eleito para integrar a Comissão de Atletas do COB, mas informou em dezembro que não assumirá o cargo, justamente pela indicação, agora oficializada, para se tornar o diretor geral do comitê.