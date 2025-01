Inter dá largada na temporada contra o México, em amistoso no Beira-Rio

Será um dia inusitado no Beira-Rio. Nesta quinta-feira (15), às 21h, o Inter recebe a seleção mexicana em um amistoso preparatório para o Campeonato Gaúcho, em um evento festivo recheado de atrações. Este será o 46º confronto dos gaúchos contra uma seleção nacional, com o retrospecto de 23 vitórias, oito empates e 14 derrotas. O último deles foi em 2002, contra o o Equador.

Quanto às festividades, o torcedor poderá acompanhar a homenagem do clube aos massagistas Paulo Renato da Silva, o Banha, e Juarez Quintanilha, pelos 41 e 34 anos de serviço ao Colorado, respectivamente. A icônica dupla colorada se aposentou neste início de temporada.

Outro ponto que chama a atenção é o lançamento do primeiro uniforme para a temporada 2025. Costumeiramente lançada na reta final do Estadual, a camisa será divulgada em parceria com o México, que também apresentará uma nova vestimenta. Isso acontece porque ambas as equipes são patrocinadas pela Adidas. Por fim, conforme anunciou o clube nesta quinta, também haverá a venda de cerveja no interior do estádio, de maneira excepcional. Em compromissos oficiais, o consumo da bebida alcoólica não estará liberado. Ainda não há nenhuma informação sobre o preço da mercadoria.

Dentro de campo, a expectativa é por um bom desempenho da equipe do técnico Roger Machado em sua primeira amostragem no ano. Treinando desde o dia 6 de janeiro, no CT Parque Gigante, o comandante encerrou nesta quarta a preparação para o duelo. Ele precisa lidar com seis desfalques no total. Lesionados, Rochet, Rogel, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho estão fora de combate. Já os jovens Ricardo Mathias e Gustavo Prado estão a serviço da seleção brasileira sub-20, na disputa do Sul-Americano da categoria.

Por outro lado, os reforços instigam curiosidade. O volante Ronaldo e o atacante Vitinho, apresentados no início desta semana, devem estrear. Roger, portanto, deve ir a campo com Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré. Na lateral-esquerda, ainda sem Bernabei, que está em vias de ser anunciado pelo clube, o técnico deve improvisa Victor Gabriel, que vem treinando como zagueiro, mas já exerceu a função na base.

Ainda nesta quarta, o Inter anunciou a rescisão contratual do volante Gabriel, que se destacou pelo clube em 2022, perdeu espaço em 2023 por conta de uma grave lesão no joelho e, em 2024, esteve emprestado ao Athletico-PR. Ele se despede de Porto Alegre após 62 partidas com a camisa vermelha. Seu destino é o Bragantino, que já o anunciou oficialmente.