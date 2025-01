Volante Ronaldo é apresentado pelo Inter antes de amistoso com o México

O Inter deu sequência às apresentações dos reforços para a temporada 2025, nesta terça-feira (14), no Beira-Rio. Foi a vez do volante Ronaldo falar pela primeira vez como jogador do clube e projetar a temporada em sua nova casa. O principal destaque é que o atleta já atuou sob o comando do técnico Roger Machado, no Bahia, em 2019. Cabeça de área, o novo camisa 16 chega para compor o elenco e destaca a expectativa pelas oportunidades: “venho para trabalhar, buscar o meu espaço, evoluir, entender o que o treinador quer em campo. Assim que tiver oportunidade, vou aproveitar da melhor maneira possível”.

Ronaldo tem como concorrência o experiente Fernando, titular absoluto da posição, além de Rômulo e Luís Otávio. O primeiro, no entanto, atrai interesse do exterior e pode ser vendido em caso de uma boa proposta. Sua estreia pode ocorrer nesta quinta, em casa, no amistoso com o México, às 21h. "Sabemos que quinta o estádio vai estar lotado, vamos aproveitar esse amistoso e entrar no ritmo de jogo", afirmou o jogador de 28 anos, que assinou contrato até dezembro de 2026.

Quanto à convivência com Roger e sua adaptação a Porto Alegre, o meio-campista se mostrou tranquilo. “Conheço bem o Roger e o estilo de jogo dele. Sei o que ele pretende dos jogadores dentro de campo, tanto na fase ofensiva, quanto defensiva. Vai ser uma adaptação tranquila, todo mundo me recebeu muito bem”, ressaltou.

Com Vitinho apresentado na segunda, os dois reforços da temporada estão plenamente integrados ao grupo. O atacante, inclusive, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para estrear. No ataque, outro nome que deve ser oficializado em breve é Johan Carbonero, que está vindo por empréstimo junto ao Racing, da Argentina. As partes estão acertadas e o anúncio é questão de tempo. O mesmo para o lateral-esquerdo Bernabei, principal reforço de 2025, que depende apenas de uma última assinatura do Celtic para ter sua compra concretizada pelo Colorado.