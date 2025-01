Flamengo monitora situação do volante ítalo-brasileiro Jorginho, do Arsenal

O Flamengo monitora a situação do volante Jorginho, do Arsenal. O jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Ainda não há qualquer proposta do Flamengo na mesa do brasileiro naturalizado italiano, conforme ouviu o UOL. O clube acompanha a situação dele no mercado. Caso avance, Jorginho deve ter que conseguir uma liberação antecipada. O Flamengo não quer esperar até o meio do ano para contar com o reforço.

O Arsenal já tinha sinalizado que poderia liberar o volante antes do fim do contrato. O vínculo é válido até o meio deste ano. Jorginho disputou 18 partidas na temporadas atual, sendo 10 como titular. Ele nunca atuou profissionalmente no Brasil.

O Flamengo tem como um dos foco no mercado alguém para ocupar a função de camisa 5. O clube entende que precisa de um atleta no setor até pensando no futuro de Erick Pulgar. O chileno não deve renovar o contrato, que termina em dezembro. Jorginho vê de maneira positiva uma vinda ao Brasil. Recentemente, ele foi oferecido ao Palmeiras, mas ainda não há negociação. O Flamengo teria que convencê-lo que o projeto rubro-negro é melhor.