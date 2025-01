Inter anuncia contratação do volante Ronaldo, ex-Juventude

Anunciando seu segundo reforço da sexta-feira (10) e da temporada, o Inter oficializou a contratação do volante Ronaldo, que estava no Juventude. O meio-campista de 28 anos chega para ser opção à primeira função do setor, brigando por posição com Fernando, Rômulo e Luís Otávio. Livre no mercado, o atleta assinou com o Colorado até dezembro de 2026. Na última temporada, ele defendeu as cores do Papo no Campeonato Brasileiro, substituindo o lesionado Caíque, um dos destaques do Gauchão.

Confira na íntegra a nota do Inter anunciando Ronaldo

"O Sport Club Internacional anuncia a contratação do meio-campista Ronaldo. O jogador chega em definitivo para vestir a camisa do Clube do Povo, com contrato válido até dezembro de 2026.



Ronaldo iniciou sua carreira no Flamengo e passou por outras equipes do futebol brasileiro antes de atuar por três temporadas no futebol japonês, de 2021 a 2024. No meio de 2024, foi contratado pelo Juventude, seu último clube.



Com 28 anos e vindo de um ótimo semestre com a camisa do time de Caxias do Sul, Ronaldo reforçará o elenco colorado nas disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, CONMEBOL Libertadores e Campeonato Brasileiro.





Ficha técnica



Nome: Ronaldo da Silva Souza Guerrero



Data de nascimento: 23/10/1996 (28 anos)



Local de nascimento: Itu-SP



Altura: 1,79m





Carreira



2015 | Flamengo



2017 | Atlético-GO



2018 | Flamengo



2019 | Bahia



2021 | Shimizu S-Pulse (Japão)



2024 | Juventude



2025 | Internacional"