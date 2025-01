Mascherano fala sobre Neymar e retorno do trio MSN no Inter de Miami

O técnico Javier Mascherano foi sincero ao falar sobre a possibilidade de contratar Neymar e refazer a parceria com Messi e Suárez no Inter Miami. O argentino exaltou o atacante e disse que todo treinador gostaria de contar com ele. Mascherano assumiu o comando do Inter Miami no final de novembro, após ter comandado a seleção olímpica da Argentina.

O brasileiro tem futuro incerto no Al-Hilal. Ele tem apenas mais seis meses de contrato com o clube saudita, não está inscrito em competições locais e pode assinar um pré-contrato com outro time. No entanto, o comandante argentino admitiu que não há chances de o negócio sair do papel: "É impossível no momento". O técnico afirmou que não há nada em andamento e que a política do teto salarial da MLS inviabilizaria a contratação.

"Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada sobre ele. Obviamente, ele é um grande jogador, todo treinador no mundo quer ele, mas no momento, vocês conhecem as regras da MLS sobre teto salarial. Então, para nós é impossível neste momento", disse Mascherano.

O possível reencontro do trio MSN voltou a ser pautado depois de uma declaração de Neymar. O atacante de 32 anos não descartou um reencontro com Messi e Suárez em entrevista para a CNN norte-americana. "Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, mas quem sabe? O futebol está cheio de surpresas", disse o brasileiro, que jogou com os dois astros no Barcelona.