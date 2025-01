Endrick mostra serviço, Real Madrid goleia e vai às oitavas da Copa do Rei

O Real Madrid passeou no Estádio Municipal Cartagonova nesta segunda-feira (6) e goleou o Deportivo Minera, time da quarta divisão do futebol espanhol, por 5 a 0. Assim, avançou às oitavas de final da Copa do Rei. Valverde, aos cinco minutos, Camavinga, aos 12, e Arda Güler, aos 27, abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Modric, aos nove minutos da etapa final, e Arda Güler, aos 43, fecharam a conta.

Endrick voltou a ser titular depois de oito jogos, mas passou em branco e chegou a dez partidas sem marcar. O jovem brasileiro participou bastante do jogo, serviu os companheiros com boas assistências e teve grandes chances de marcar, mas parou na ótima atuação do goleiro Fran Martínez.

Vinícius Júnior e Mbappé começaram no banco de reservas, já que o técnico Carlo Ancelotti apostou num time alternativo diante do modesto time de Cartagena. Eles entraram na metade da etapa final, mas não mexeram no placar. O time merengue terminou o jogo com 32 finalizações, e o goleiro do Minera fez incríveis 17 defesas, sendo um dos destaques do jogo mesmo com a derrota de goleada.

O Real Madrid agora volta a campo na próxima quinta-feira (9), quando encara o Mallorca pelas semifinais da Supercopa Espanhola, em jogo que acontece na Arábia Saudita, no Estádio King Abdullah Sports City, às 16h (de Brasília).

Deportiva Minera (0) Fran; Mas, Monty (Sandji Baradji), Molina, Juanmi (Diego Sheffield); Omar, Britos, Vera (Raúl Sanchís), Petcoff; Pipo (Domingo Pujante) e Ferrón (Sergio Cortado). Técnico: Popi

Real Madrid (5) Lunin; Lorenzo, Asencio, Aguado, Fran García; Camavinga, Modric, Valverde (Dani Ceballos), Güler, Brahim e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Javier Alberola Rojas.